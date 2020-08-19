Канцлер Германии Ангела Меркель пока не видит себя посредником в разрешении политического кризиса в Беларуси. Об этом она заявила, отвечая на вопросы журналистов по итогам чрезвычайного саммита ЕС 19 августа.

«Президент Лукашенко отверг всякие телефонные разговоры, о чем я сожалею. Посредничество возможно, только когда есть контакт со всеми сторонами», — подчеркнула Меркель. При этом она отметила, что ЕС выступает за «национальный диалог».

«Мы говорим с Россией, чтобы предотвратить ее вмешательство в ситуацию в Беларуси, — заявила Меркель. — Министр иностранных дел Лавров высказал сегодня свою позицию». (Возможно, имеется в виду фраза Лаврова в интервью телеканалу «Россия»: «Убежден, что белорусский народ со своей мудростью сам может разобраться в нынешней ситуации».)

«Россия и Беларусь тесно связаны договорами. Вместе с тем мы четко дали понять, что военное вмешательство России, естественно, очень осложнит ситуацию. Поэтому я и говорю о том, что Беларусь должна сама найти свой путь. К слову, большинство оппозиции совершенно не настроено против России, и это видно. Она против методов президента Лукашенко», — отметила Меркель.

19 августа пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что он пока не видит необходимости в разговоре с Меркель. «Как вы знаете, сейчас идут консультации президентов Беларуси и России. Главы государств координируют свои действия, в первую очередь в рамках заключенных договоров — Союзного государства и ОДКБ. Состоялось несколько телефонных разговоров, в том числе сегодня. Скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Беларуси будет еще и с Меркель что-то обсуждать? По нашему мнению, это по меньшей мере несолидно», — считает Эйсмонт.