Лукашенко предупредил лидеров европейских стран об ответственности за «разжигание беспорядков»

В ходе очередного заседания Совета безопасности 19 августа Александр Лукашенко поручил МИД «организовать работу по доведению» до руководителей западных государств информации о ситуации в Беларуси.

Фото: president.gov.by

«Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения. И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков — это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается», — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

«Во-вторых, барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно. Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится», — заявил он.

Евросоюз и Украина не признали итоги президентских выборов в Беларуси.