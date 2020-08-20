Координационный совет, созданный по инициативе Светланы Тихановской, будет работать без председателя
Все члены президиума Координационного совета, созданного по инициативе Светланы Тихановской, будут обладать равными правами, председатель избираться не будет, заявил на пресс-конференции 19 августа в Минске член совета юрист Максим Знак, отвечая на вопрос БелаПАН.
«Все члены президиума имеют равные права, по одному голосу. Для принятия решения нужно простое большинство. Никакого председателя у президиума нет», — сказал Знак.
По его словам, функция избранного сегодня президиума — согласовывать документы, которые будет принимать совет. Основную деятельность будут вести шесть рабочих групп. Они займутся, в частности, расследованием случаев насилия со стороны правоохранительных органов, помощью участникам забастовок и мирных акций, поиском доказательств фальсификаций выборов для Верховного суда и международных инстанций, организацией связи с регионами.
О создании координационного совета находящаяся в Литве кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа. Совет провел 19 августа первое заседание, на котором был избран президиум. В его состав вошли: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.