Пассажирские перевозки в Минске сокращаются седьмой месяц подряд

В Минске семь месяцев подряд сокращаются пассажирские перевозки, свидетельствуют данные главного статистического управления столицы.

В 2019 году объем перевозок ежемесячно рос, по итогам года было перевезено 808,5 млн пассажиров, что на 4,4% больше, чем в 2018 году. За январь 2020 года к аналогичному прошлогоднему периоду пассажирские перевозки сократились на 3,2% (66,4 млн), за январь—февраль — на 0,2% (134,8 млн). В январе—марте было перевезено 198,4 млн пассажиров (-2,9%). В январе—апреле объем пассажирских перевозок снизился на 12,6% до 237 млн 508,7 тыс. человек. В январе—мае было перевезено 278 млн 919,8 тыс. человек (на 17,5% меньше), январе—июне — 322 млн 223,8 тыс. человек (на 19,2% меньше).

В январе—июле пассажирские перевозки снизились на 19,7% до 367 ,7 тыс. человек. За семь месяцев текущего года автобусные перевозки сократились на 17,5% до 148 млн 688,9 тыс. человек, перевозки электрическим транспортом и метрополитеном — на 20,9% до 217 млн 948,2 тыс.

Перевозки воздушным транспортом уменьшились на 51,8% до 1 млн 52,1 тыс.

Эксперты связывают снижение пассажиропотока с тем, что многие работают удаленно в связи с пандемией коронавируса.

Белстат также сообщил, что в январе—июле 2020 года организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 221,8 млн тонн грузов — на 8,4% меньше, чем за такой же период 2019 года.

Грузооборот транспорта за семь месяцев составил 68,9 млрд тонно-километров (на 7,3% меньше).

При этом перевозки грузов железнодорожным транспортом в январе—июле снизились на 17,7% и составили 69 млн 294,3 тыс. тонн. Трубопроводным транспортом перемещено грузов на 6,7% меньше (61 млн 367,1 тыс. тонн), автомобильным — на 1,5% меньше (89 млн 625,3 тыс. тонн).

Объем перевозок воздушным грузовым транспортом увеличился на 7,8% (16,3 тыс. тонн), внутренним водным транспортом — на 26,5% до 1 млн 466 тыс. тонн.

Экономических предпосылок для роста грузоперевозок в Беларуси нет, считает исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук. Об этом он ранее заявил БелаПАН, комментируя данные официальной статистики.

«Грузоперевозки растут тогда, когда есть успешный экспорт, когда есть что возить и кому продавать. Тогда есть конкурентный рынок грузоперевозок национального и международного уровня», — подчеркнул Романчук. Он заметил, что в Беларуси «падает экспорт, оптовый товарооборот, поэтому возить приходится все меньше». «Товары лежат на складах предприятий, экономическая активность находится в зоне стагнации, Беларусь по логистике проигрывает странам Евросоюза и России. Логистика и транспортные перевозки у нас на уровне 30—40-летней давности», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, для развития грузоперевозок «необходимо развивать и ответственное хранение, и конкурентные цены, и качество услуг». «Все это Беларусь не имеет, поэтому находится даже не в первой сотне стран по уровню логистической инфраструктуры. Отсюда такой результат. Никаких предпосылок для роста нет. Если десятки лет считать, что фактор географического преимущества сам по себе заработает. Сами по себе растут сорняки и лопухи, а логистика сама по себе не построится. Когда доминирует государственный жесткий регуляторный жим, нет полноценного представления, как развивается логистика в современном мире, не используются современные технологии с учетом промышленной революции, получается как с колхозами», — сказал Романчук.