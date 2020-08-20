Второй номер «Комсомолки» не отпечатали из-за «сломанного» станка

Газета «Комсомольская правда» не смогла отпечатать номер за 20 августа. Как сообщили коллеги на своей странице в «Фейсбуке», в Доме печати сломалась печатная машина.

«Дорогие читатели, мы не смогли отпечатать в Доме печати номер "Комсомолки" за четверг, 20 августа. Неожиданно сломался печатный станок», — сообщает издание.

КП отмечает, что 19 августа PDF-версия газеты вовремя попала в Дом печати: «Но увы, над станками там навис какой-то злой рок».

Напомним, похожая ситуация была день назад. Во вторник, 18 августа, «Комсомолке» также сообщили, что станок не работает. Тот номер должен был выйти с фото самой массовой акции протеста на обложке.