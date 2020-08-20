Фотофакт. Неизвестные облили краской дом Павла Латушко

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Неизвестные облили краской дом поддержавшего оппозицию Павла Латушко — экс-министра культуры, директора Купаловского театра, уволенного с поста 17 августа.

Фото предоставлены Павлом Латушко

«Моя мама выехала из Беларуси. У меня таких планов нет, хоть за вчерашний день я получил несколько угроз. Меня предупреждали о принятом решении задержать в жесткой форме с применением максимального насилия», — сказал Латушко TUT.by.

По его словам, он несколько дней не ночует дома и о произошедшем узнал от друзей.
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Тэги: милицейское насилие угрозы Персона: Павел Латушко

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