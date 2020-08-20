Уволен главный редактор газеты «Звязда» Павел Сухоруков
Павел Сухоруков, главный редактор газеты «Звязда» и Издательского дома «Звязда», уволен со своей должности. На его место назначен Александр Карлюкевич, экс-министр информации.
Сегодня, 20 августа, министр информации Игорь Луцкий представил Карлюкевича коллективу, передает
«Мы призываем уважать журналистов, работающих на месте событий и выполняющих свой профессиональный долг. Призываем не применять силу в отношении тех, кто выражает свое мнение, и не проявлять агрессию, неважно, на какой стороне вы находитесь. Призываем всех уважать закон, но прежде всего — человеческое достоинство. Насилие может породить только насилие», — написали 13 августа журналисты газеты.
18 августа коллектив «Звязды» объявил, что начинает с 20 августа забастовку. Журналисты требовали остановить цензуру и остановить преследование и давление на журналистов.
19 августа стало известно, что забастовки в издательском доме «Звязда» не будет. Организаторы не смогли собрать 51% подписей от всех работников. Было собрано около 75, а требовалось, как минимум, 89.
По имеющейся у Naviny.by информации, Павел Сухоруков сам принял решение об уходе с должности главного редактора, увольнение офрмлено по соглашениею сторон. Министр информации Луцкий отметил, что Сухоруков останется в системе государственных СМИ.
Также Луцкий выразил намерение примерно через неделю провести еще одну встречу с коллективом «Звязды», чтобы обсудить вопросы редакционной политики.
Александр Карлюкевич работал в газете «Звязда» несколько лет во второй половине 1990-х. в 2011 году был назначен главным редактором газеты, в декабре 2012-го стал директором и главный редактором издательского дома «Звязда». В 2017 году указом Лукашенко он был назначен министром информации. Министерский пост Карлюкевич покинул после отставки правительства Сергея Румаса в июне этого года.
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