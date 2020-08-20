В Германии зафиксирован рекордный суточный прирост COVID-19 с апреля

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За день в Германии выявили более 1,7 тысячи случаев заболевания. Более высокие отметки в этой стране были только на пике эпидемии в апреле.

С начала пандемии коронавируса, в Германии зарегистрировали более 228,6 тысячи инфицированных COVID-19, свидетельствуют данные института Роберта Коха.

Рост числа зараженных связывают с возвращением немцев из летних отпусков, которые те провели в соседних европейских странах. Также многие немцы игнорируют призывы реже встречаться с родственниками и не ходить на вечеринки, и из-за этого также растет число зараженных. Эксперты полагают, что рост цифр может быть связан и с введением бесплатного тестирования.

В мире уже более 22,5 млн случаев коронавируса. Выздоровели 15,3 млн человек, а скончались — более 791 тысячи.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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