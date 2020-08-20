В Минском онкодиспансере установили новый компьютерный томограф белорусского производства

В Минском городском клиническом онкологическом диспансере (МГКОД) введен в эксплуатацию первый отечественный 128-срезовый компьютерный томограф VENTUM128.

Данный томограф разработан и произведен белорусской компанией «Адани» для проведения высокоскоростной мультиспиральной компьютерной томографии.

Технические характеристики нового аппарата позволяют делать сканирование максимально быстро — это особенно важно при проведении исследований, требующих задержки дыхания, а также при обследовании пациентов в тяжелом состоянии.

Компьютерный томограф VENTUM128 позволяет получить высококачественные изображения, оснащен мощными средствами трехмерной постобработки изображений, ангиографии и мультипланарной реконструкции, может адаптироваться под потребности конкретной клиники.

Аппарат имеет возможность удаленного доступа для консультаций и сопровождения.

Программное обеспечение рабочей станции оператора позволяет проводить диагностические исследования широкого спектра, включая исследования с внутривенным болюсным контрастированием, а также исследования сердца с ЭКГ-синхронизацией.

Дополнительная плоская рентгенопрозрачная дека позволит выполнять компьютерную томографию для расчета плана радиологического лечения. Кроме того, программное обеспечение содержит модули для подавления металлических артефактов и модули, позволяющие существенно снизить лучевую нагрузку на пациента.

Аппарат предоставляет возможности просмотра изображений в 2D, 3D-реконструкции и пакетной работы (перфузия головного мозга, эндоскопия, ангиография, анализ легких).