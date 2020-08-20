Участники проекта «Спеўны сход» поддержали коллектив Купаловского театра

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Участники проекта «Спеўны сход» поддержали коллектив Купаловского театра.

Уже второй день подряд участники проекта в полдень собираются у центрального входа в театр, чтобы вместе спеть белорусские песни.

«Спеўны сход» также принимал участие в акциях солидарности, которые проходили у Белгосфилармонии.

Решением Министерства культуры был уволен генеральный директор Купаловского театра Павел Латушко. Фактической причиной увольнения стала высказанная Латушко и поддержанная всем коллективом театра гражданская позиция относительно событий в стране.

В знак солидарности многие актеры и сотрудники театра — более 80 человек — написали заявления об увольнении.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Спеўны сход Купаловский театр Персона: Павел Латушко Город: Минск

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