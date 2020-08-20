Польша в ближайшее время упростит въезд для белорусов

Польское правительство намерено в ближайшее время ввести упрощенный режим для белорусов, которые захотят въехать в Польшу, заявил премьер-министр Матеуш Моравецки.

«Мы хотим в ближайшее время предоставить упрощенную процедуру для людей, которые хотят въехать в Польшу из Беларуси», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецки, которого цитирует Польское радио .

Он отметил, что Польша в 2019 году была одной из тех стран Евросоюза, которые выдали больше всего виз гражданам Беларуси, и польское правительство хочет продолжить такую практику.

«Белорусы, которые приезжают в Польшу, будь то студенты или сезонные рабочие, очень помогает польской экономике. Мы хотим вас заверить, что скоро представим упрощенные процедуры для тех, кто хочет въехать в Польшу из Беларуси, например, для присоединения к процессу обучения в университетах», — сказал Моравецки.

По его словам, «сейчас последний звонок» для белорусов, чтобы присоединиться к учебному процессу с октября в Польше, «и мы хотим способствовать этому процессу», уточнил Моравецки.

Польша хочет, добавил он, чтобы связи между белорусским и польским обществом были «наиболее развитыми» и «чтобы эта дружба укреплялась, в том числе и через межличностные отношения».

Белорусские экономисты полагают, что Польша по внутренним причинам заинтересована в привлечении белорусов.

«В Польше, как и во многих развитых странах, сейчас низкая рождаемость, и там заинтересованы в притоке мигрантов в страну, целенаправленно занимаются этим», — отметил в комментарии БелаПАН старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

Эксперты считают, что часть населения Беларуси может переехать в Польшу в случае сохранения в республике низких темпов экономического роста.

На прошлой неделе правительство Литвы утвердило предложение, согласно которому белорусы из-за ситуации в стране после президентских выборов смогут въехать на территорию Литвы, несмотря на все ограничения по COVID-19.