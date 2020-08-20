По факту создания Координационного совета возбуждено уголовное дело

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По факту создания Координационного совета возбуждено уголовное дело. Эту информацию БелаПАН подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

Дело возбуждено по ст. 361 Уголовного кодекса — призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь.

О создании Координационного совета находящаяся в Литве кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа. 19 августа совет провел первое заседание, на котором был избран президиум. В его состав вошли: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко. Принята первая резолюция совета, в которой заявлено, что для выхода из политического кризиса в Беларуси нужны переговоры и новые выборы.

Координационный совет ставит целью поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основе Конституции, подчеркивается в резолюции.

«Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя и внешнеполитического курса», — заявила соратница Тихановской Мария Колесникова.
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Тэги: Генпрокуратура Координационный совет для трансфера власти Персона: Светлана Тихановская Павел Латушко

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