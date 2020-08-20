Около трехсот человек участвуют в акции на площади Победы в Минске

До трехсот человек выросло количество участниц акции возле площади Победы в Минске.

Подошли люди с плакатами «Остановите пытки», «Нет насилию», «Страх, ложь, кровь, Лукашенко», «Правды», «Горда быть вашей землячкой».

Часть участниц акции расположилась на тротуарах вокруг мемориала с обелиском Победы, но больше всего — по-прежнему стоят, выстроившись цепью вдоль проспекта Независимости по стороне парка Горького в сторону цирка.

Периодически мимо участниц проезжает колонна однотипных черных автомобилей с высунутыми в окна официальными флагами Беларуси, но люди в цепи на них не реагируют.

Возле участниц акции иногда проходят сотрудники милиции в форме, но не предпринимают никаких действий, сообщает БелаПАН.

Фото Сергея Сацюка