Водитель «Фольксвагена» протаранил автомобиль ГАИ в Витебске

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Днем 20 августа на улице Вострецова водитель Volkswagen Transporter не уступил водителю служебного автомобиля ГАИ.

По сообщению областной ГАИ, автомобили получили незначительные повреждения.

В отношении 26-летнего водителя составлены протоколы по ч.10 ст. 18.14 и ч.5 ст.18.22 КоАП РБ. Также молодой человек, вчера привлеченный к ответственности за отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении, будет повторно привлечен за аналогичное правонарушение.
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Тэги: ДТП ГАИ Город: Витебск

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