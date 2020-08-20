Водитель «Фольксвагена» протаранил автомобиль ГАИ в Витебске

Днем 20 августа на улице Вострецова водитель Volkswagen Transporter не уступил водителю служебного автомобиля ГАИ.

По сообщению областной ГАИ, автомобили получили незначительные повреждения.

В отношении 26-летнего водителя составлены протоколы по ч.10 ст. 18.14 и ч.5 ст.18.22 КоАП РБ. Также молодой человек, вчера привлеченный к ответственности за отсутствие разрешения на допуск к участию в дорожном движении, будет повторно привлечен за аналогичное правонарушение.