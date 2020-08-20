Биржа: доллар продолжает расти
Американская валюта продолжает рост на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи.
Как свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 августа, основные три иностранные валюты завершили свои сессии на следующих отметках:
- доллар — 2,4856 белорусского рубля (+0,0161 пункта);
- российский рубль — 3,3736 белорусского рубля за 100 российских (+0,0023 пункта);
- евро — 2,9459 белорусского рубля (-0,0026 пункта).
Напомним, по итогам минувшей недели белорусский рубль сдал позиции к пяти иностранным валютам, за которыми наблюдают Naviny.by.
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