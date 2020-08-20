СК: заявлений об изнасилованиях в местах временного содержания у следователей нет

/ Общество
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Следственный комитет проводит проверку по фактам появления информации об изнасиловании женщин в местах временного содержания.

«На различных сайтах в сети интернет появилась информация о том, что в больницах Гродно находятся женщины, пострадавшие от сексуального насилия в местах временного содержания, о чем на условиях анонимности сообщили врачи-гинекологи, — говорится в сообщении. — Обращаем внимание, что сведения о гражданах, пострадавших при массовых беспорядках и в результате задержания, оперативно передаются медицинскими работниками в территориальные следственные подразделения».

По информации пресс-службы, в настоящее время зарегистрированных сообщений либо заявлений по указанным в СМИ обстоятельствам у следствия не имеется.

«Кроме того, от граждан, опрошенных в связи с событиями 9-12 августа, подобной информации получено не было, ни в одном из предоставленных медицинскими учреждениями документов такая информация также не содержится. В случаях поступления заявлений граждан по данным фактам Следственным комитетом будет дана правовая оценка», — отмечается в сообщении.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Следственныйкомитет изнасилование мирные акции протеста

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