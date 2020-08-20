Стивен Фрай призвал британское правительство присоединиться к санкциям ЕС против виновных в фальсификации выборов в Беларуси

/ Мир
Просмотров: 415

Известный британский актер и писатель Стивен Фрай призвал правительство Великобритании присоединиться к санкциям, которые разрабатываются Европейским союзом в отношении ответственных за фальсификацию выборов и грубое подавление мирных протестов в Беларуси.

«Президент Александр Лукашенко, которого часто называют «последним диктатором Европы», украл у народа очередные выборы. После этого его правительство жестоко подавило массовый протест, тысячи были арестованы и брошены за решетку. Сейчас появились ужасные свидетельства пыток, которым подвергались задержанные. А теперь мы видим, что в Беларуси есть люди — рабочие крупных предприятий, художники, музыканты, журналисты, артисты, которые отважно встали и требуют перемен, несмотря на огромный личный риск. Мы видим, что вся Беларусь встала под своим бело-красно-белым флагом — цвета сострадания и отваги, которые я пытаюсь отразить здесь», — сказал Стивен Фрай в своем видеообращении, размещенном в твиттере актера.

Фрай поддержал стремление белорусов к демократическим переменам и призвал британское правительство присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении белорусских чиновников и силовиков.

Твиттер Стивена Фрая читают 12,6 млн человек.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Великобритания санкции против Беларуси Персона: Стивен Фрай

Другие материалы на эту тему:

Режиму Лукашенко вновь грозят западные санкции. Или не грозят?

Режиму Лукашенко вновь грозят западные санкции. Или не грозят?

«Не мы требуем перемен, а народ страны». Европарламент о ситуации в Беларуси

«Не мы требуем перемен, а народ страны». Европарламент о ситуации в Беларуси

Ауштрявичюс предложил ЕС ввести санкции в отношении белорусских чиновников

Ауштрявичюс предложил ЕС ввести санкции в отношении белорусских чиновников

Мегальготы. Сергей Румас ищет в Лондоне инвесторов для Беларуси

Мегальготы. Сергей Румас ищет в Лондоне инвесторов для Беларуси