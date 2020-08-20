Стивен Фрай призвал британское правительство присоединиться к санкциям ЕС против виновных в фальсификации выборов в Беларуси

Известный британский актер и писатель Стивен Фрай призвал правительство Великобритании присоединиться к санкциям, которые разрабатываются Европейским союзом в отношении ответственных за фальсификацию выборов и грубое подавление мирных протестов в Беларуси.

Breaking into my twitter holiday for an important reason.... #standwithbelarus pic.twitter.com/bJNdiZfeHh — Stephen Fry (@stephenfry) August 20, 2020

«Президент Александр Лукашенко, которого часто называют «последним диктатором Европы», украл у народа очередные выборы. После этого его правительство жестоко подавило массовый протест, тысячи были арестованы и брошены за решетку. Сейчас появились ужасные свидетельства пыток, которым подвергались задержанные. А теперь мы видим, что в Беларуси есть люди — рабочие крупных предприятий, художники, музыканты, журналисты, артисты, которые отважно встали и требуют перемен, несмотря на огромный личный риск. Мы видим, что вся Беларусь встала под своим бело-красно-белым флагом — цвета сострадания и отваги, которые я пытаюсь отразить здесь», — сказал Стивен Фрай в своем видеообращении, размещенном в твиттере актера.

Фрай поддержал стремление белорусов к демократическим переменам и призвал британское правительство присоединиться к санкциям Евросоюза в отношении белорусских чиновников и силовиков.

Твиттер Стивена Фрая читают 12,6 млн человек.