Количество заболевших COVID-19 в Беларуси резко пошло вверх

В Беларуси резко увеличилось количество людей, заболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

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Как сообщается, на 20 августа зарегистрированы 69 950 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 149.

Отметим, что на 19 августа рост за сутки был 128, а на 18 августа — 84.

По официальным данным, за время пандемии недуг унес уже 627 жизней (+5 за сутки).

Выздоровели и выписаны 67 929 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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