Количество заболевших COVID-19 в Беларуси резко пошло вверх
В Беларуси резко увеличилось количество людей, заболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Как сообщается, на 20 августа зарегистрированы 69 950 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 149.
Отметим, что на 19 августа рост за сутки был 128, а на 18 августа — 84.
По официальным данным, за время пандемии недуг унес уже 627 жизней (+5 за сутки).
Выздоровели и выписаны 67 929 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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