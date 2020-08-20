Количество заболевших COVID-19 в Беларуси резко пошло вверх

/ Общество
Просмотров: 3542

В Беларуси резко увеличилось количество людей, заболевших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Фото Depositphotos

Как сообщается, на 20 августа зарегистрированы 69 950 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост за сутки составил 149.

Отметим, что на 19 августа рост за сутки был 128, а на 18 августа — 84.

По официальным данным, за время пандемии недуг унес уже 627 жизней (+5 за сутки).

Выздоровели и выписаны 67 929 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Читайте также:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19. О чем молчат и чего боятся переболевшие

COVID-19. О чем молчат и чего боятся переболевшие

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Целительная сила руки Лукашенко

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Целительная сила руки Лукашенко

COVID-19. Белорусы болеют меньше, а умирают все так же

COVID-19. Белорусы болеют меньше, а умирают все так же