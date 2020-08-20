Президент Эстонии: наша цель — дать возможность белорусам самим решать свое будущее
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд провела 20 августа встречу с премьер-министром Юри Ратасом, министром обороны Юри Луйком и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу, чтобы обсудить последние события в Беларуси, а также дальнейшие действия Эстонии.
«Наша цель — дать возможность белорусскому народу самому решать свое будущее. Особенно сегодня уместно вспомнить об этом здесь, в Эстонии», — приводит пресс-служба президента Эстонии ее слова по окончании встречи.
«Эстония до сих пор адекватно реагировала на события. Наши взгляды были четкими, твердыми и своевременными. Выборы в Беларуси не были ни свободными, ни справедливыми, и поэтому мы их не признаем», — дополнила Кальюлайд.
По ее словам, единство демократических государств и координация реакций также важны для дальнейшего развития событий.
«В этих вопросах страны Балтии едины. Находясь в непосредственной близости от Беларуси, это чрезвычайно важный сигнал для ее жителей. Примечательна и вчерашняя позиция президента Европейского совета Шарля Мишеля. Координация также важна для определения дальнейших шагов Европы, возможных санкций и обеспечения их эффективности», — сказала глава государства.
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