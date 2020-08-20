«Никакой грусти или сожалений. Только вперед». Известные спортивные комментаторы решили уйти с БТ
Комментаторы спортивного телеканала «Беларусь 5» Арташес Антонян, Владислав Татур и Ярослав Писаренко, а также руководитель отдела корреспондентов Андрей Иванов решили уйти с работы.
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Как написал на своей странице в социальной сети Татур, семь лет, проведенных на БТ, были «полезным временем» и «хорошей школой».
В свою очередь Писаренко отметил, что «сейчас нужно двигаться дальше. Никакой грусти или сожалений. Только вперед».
Напомним, за последнее время с белорусского телевидения уволилось много сотрудников.
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