В Бресте вновь задержали фронтмена «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского

/ Культура
Просмотров: 329

В Бресте 20 августа задержан лидер рок-группы «Дай Дарогу!» Юрий Стыльский.

Как рассказал БелаПАН директор коллектива Владимир Кивачук, о своем задержании Стыльский сообщил ему около 15.30 по телефону. С тех пор телефон Стыльского отключен.

«Причина задержания Стыльского и его местонахождение в данное время нам пока неизвестны, — отметил директор группы. — За последние дни это второе задержание лидера группы».

Первый раз Стыльский был задержан в Бресте 15 августа около 23.10 на улице Советских Пограничников возле своего дома. К нему подошли несколько человек в гражданской одежде, которые представились сотрудниками милиции, и попросили пройти в припаркованный рядом микроавтобус.

Стыльского доставили в Ленинский РОВД, затем поместили в изолятор временного содержания райотдела милиции. 16 августа его освободили из ИВС.

Напомним, днем 15 августа Стыльский принял участие в акции на площади Ленина в Бресте, где вместе с группой молодых людей развернул огромный бело-красно-белый флаг. После этого он возглавил колонну демонстрантов сторонников перемен.

Акция началась около 18.00. Колонна демонстрантов с бело-красно-белыми флагами, цветами и белыми шарами проследовала от площади Ленина по улице Ленина, проспекту Машерова и улице Московской. По ходу движения люди скандировали «Лукашенко — уходи!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Нас — 97%», «Забастовка!», «Мы идем бесплатно!», «Брест — выходи!», «Жыве Беларусь!». Около 19.30 демонстранты повернули на проспект Республики и направились в микрорайон Ковалево. По ходу движения к колонне присоединялись новые участники.

Из микрорайона по Варшавскому шоссе и бульвару Шевченко демонстранты вернулись в центр города.

Шествие завершилось в 22.00 на перекресте проспекта Машерова и улицы Советской.

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: акции протеста Дай Дарогу! Персона: Владимир Кивачук Юрий Стыльский Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

Глава бундестага: очевидно, что режиму Лукашенко пришел конец

Глава бундестага: очевидно, что режиму Лукашенко пришел конец

Сколько человек погибло при разгонах уличных акций

Сколько человек погибло при разгонах уличных акций

Узники Окрестина. Шокирующие истории

Узники Окрестина. Шокирующие истории

«Нечистоплотный цирк». Суд оштрафовал 83-летнего Яна Гриба на 1620 рублей

«Нечистоплотный цирк». Суд оштрафовал 83-летнего Яна Гриба на 1620 рублей