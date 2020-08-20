На Павла Северинца завели уголовное дело

В отношении отбывающего административный арест сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павла Северинца открыто уголовное дело.

Как сообщила жена политика Ольга на своей странице в «Фейсбуке», 20 августа ей позвонили из Следственного комитета и сообщили: в отношении Павла Северинца возбуждено дело по статье 108 Уголовно-процессуального кодекса (задержание по непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления).

«После разговора с адвокатом становится очевидно, что это уголовное дело по 293-й статье — массовые беспорядки, как у Тихановского, Статкевича и других», — написала Ольга Северинец.

По ее словам, завтра, 21 августа, адвокат идет на допрос Северинца, который находится в ИВС на Окрестина в Минске.

21 августа Северинец должен был выйти на свободу после 75 суток административного ареста.

Северинец был задержан 7 июня около своего дома вскоре после того, как провел на площади перед столичным Комаровским рынком «народный пикет свободы и солидарности» рядом с пикетами по сбору подписей за выдвижение альтернативных Александру Лукашенко кандидатов в президенты.