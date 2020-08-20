Координационный совет требует от властей срочной встречи

Координационный совет (КС), созданный по инициативе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, требует от властей срочного проведения встреч для обсуждения принятой накануне резолюции совета.

Как сообщается в телеграм-канале совета, соответствующее обращение было направлено 20 августа в адрес Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Комитета госбезопасности.

КС хочет обсудить с представителями указанных ведомств «требования большинства граждан Беларуси, изложенные в резолюции», которая заявляет, что для выхода из политического кризиса в Беларуси нужны переговоры и новые выборы.

В совете отмечают, что информация о работе КС и принятой резолюции направлена по всем каналам связи, в том числе в СМИ и трудовые коллективы.

Также сообщается, что организуется участие членов совета в мероприятиях, проводимых по всей территории Беларуси, в том числе в мирных акциях, встречах работников трудовых коллективов и т.п.

Кроме того, принято решение о расширении состава КС для включения в него большего количества профессионалов, готовых работать для разрешения политического кризиса.

О создании координационного совета было объявлено 14 августа. 19 августа он провел первое заседание, на котором был избран президиум и принята первая резолюция совета.

20 августа Генеральная прокуратура и Следственный комитет заявили, что по факту создания Координационного совета возбуждено дело по ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь).

Член президиума КС Ольга Ковалькова в комментарии БелаПАН заявила, что в совете считают заявление Генпрокуратуры «продолжением репрессий и давлением на гражданское общество, белорусский народ».

«В своей основе Координационный совет не ставит тех целей, которые озвучиваются, которые нам пытаются приписать, — сказала она. — Мы приняли резолюцию, там артикулируются все моменты, на которых мы основываемся. Мы не собираемся никак менять конституционный порядок или строй, менять внешнеполитический курс. Мы хотим, чтобы белорусская власть сегодня пошла на переговоры со своим народом. Наше основное требование — диалог».

Еще один член президиума, юрист Максим Знак заявил БелаПАН, что он и его коллеги не видят в создании КС «совершенных противоправных действий — не то что преступлений, но и в принципе правонарушений».

«Все четко написано, на основании чего и какие действия производятся для организации диалога. Это абсолютно законные и основанные на Конституции действия. Никаких скрытых вещей и действий у совета нет», — подчеркнул он.

Факт возбуждения дела по ст. 361 УК, по словам Знака, «можно расценивать как давление», поскольку каждый член совета теперь «может подумать, не стоит ли сейчас уйти с учетом появившихся рисков».

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