Глава ГПК: на границе возможны провокации

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Глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо обратился к подчиненным.

Фото пресс-службы ГПК

В официальном заявлении генерала (опубликовано на сайте ведомства) отмечается, что «мы не должны допустить провоз оружия, взрывчатки, наркотиков, пропустить на нашу территорию преступные элементы, любого, кто может нанести вред и подвергнуть опасности жизни наших граждан».

Лаппо считает, что в настоящее время «могут активизироваться противоправные группировки, возможны разного рода провокации, в том числе и в отношении пограничников».

Он призвал подчиненных к бдительности: «Помните, вы защищаете свой народ. Именно ему вы давали присягу. От ваших действий сегодня зависит безопасность страны».
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Тэги: ГПК Персона: Анатолий Лаппо

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