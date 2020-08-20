Глава ГПК: на границе возможны провокации

Глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо обратился к подчиненным.

Фото пресс-службы ГПК

В официальном заявлении генерала (опубликовано на сайте ведомства) отмечается, что «мы не должны допустить провоз оружия, взрывчатки, наркотиков, пропустить на нашу территорию преступные элементы, любого, кто может нанести вред и подвергнуть опасности жизни наших граждан».

Лаппо считает, что в настоящее время «могут активизироваться противоправные группировки, возможны разного рода провокации, в том числе и в отношении пограничников».

Он призвал подчиненных к бдительности: «Помните, вы защищаете свой народ. Именно ему вы давали присягу. От ваших действий сегодня зависит безопасность страны».