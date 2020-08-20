В Минске задержан лидер стачкома МАЗа

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Председатель стачкома Минского автозавода Евгений Бохвалов задержан, сообщили БелаПАН в пресс-службе главного управления внутренних дел Мингорисполкома.

«Задержан сотрудниками милиции, обстоятельства выясняются», — отметили в ГУВД.

В пресс-службе также сообщили, что более полная информация будет дана позднее, «скорее всего, завтра».

Как сообщалось ранее, утром 20 августа был задержан член стачкома солигорского «Беларуськалия» Дмитрий Куделевич. Вечером он вышел на связь, подробности пока неизвестны.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: забастовки МАЗ акции протеста Персона: Евгений Бохвалов Дмитрий Куделевич Город: Минск

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