О чем говорили премьеры Беларуси и России

/ Экономика
Просмотров: 613

Премьер-министры Беларуси и России Роман Головченко и Михаил Мишустин 20 августа провели вторые телефонные переговоры за два дня.

«Главы правительств продолжили обсуждение вопросов торгово-экономических отношений по всему спектру сотрудничества в энергетической, промышленной и финансовой сферах, а также обменялись информацией о борьбе с COVID-19», — сообщила пресс-служба белорусского правительства.

В свою очередь пресс-служба правительства РФ отметила, что в ходе разговора «особое внимание было уделено взаимодействию в энергетике и промышленной кооперации, включая автомобилестроение и сельхозмашиностроение».

Накануне Головченко и Мишустин договорились о проведении ведомствами двух стран совместной работы по снятию ограничений на передвижение через белорусско-российскую границу. Головченко также проинформировал российского коллегу «о принимаемых мерах по предотвращению попыток дестабилизации ситуации в стране».
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Роман Головченко Михаил Мишустин

Другие материалы на эту тему:

Беларусь — Россия. У Кремля может сработать имперский инстинкт

Беларусь — Россия. У Кремля может сработать имперский инстинкт

«Боевиков Вагнера» отдали России. Лопнула еще одна страшилка

«Боевиков Вагнера» отдали России. Лопнула еще одна страшилка

Бывший советник Путина: Лукашенко проиграл с разгромным счетом и должен уйти

Бывший советник Путина: Лукашенко проиграл с разгромным счетом и должен уйти

Ослабит ли скандал с «боевиками Вагнера» военное сотрудничество Минска и Москвы

Ослабит ли скандал с «боевиками Вагнера» военное сотрудничество Минска и Москвы