«Стабильно тяжелое». Медики рассказали о состоянии Алексея Навального

/ Мир
Просмотров: 252

Омские медики сообщили о состоянии здоровья известного российского оппозиционера Алексея Навального.

Как отмечает региональный Минздрав, «скорая» доставила политика в больницу без сознания.

«Незамедлительно были начаты все необходимые обследования и лечение, Алексей был переведен на ИВЛ», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что в настоящее время «его состояние на данный момент врачами расценивается как стабильно тяжелое».

«Завтра в Омск (…) приедут анестезиологи-реаниматологи и нейрофизиологи НМХЦ им. Н.И.Пирогова, МНИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко для проведения расширенного консилиума», — указано на странице Минздрава Омской области.

Соратники политика не исключают, что Навальный мог быть отравлен в аэропорту.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Россия отравление Персона: Алексей Навальный Город: Омск

Другие материалы на эту тему:

«Чтобы Россия стала сильнее». Как в Минске голосуют за поправки в Конституцию РФ

«Чтобы Россия стала сильнее». Как в Минске голосуют за поправки в Конституцию РФ

Россия закрывает сухопутную границу с Беларусью

Россия закрывает сухопутную границу с Беларусью

Не полагаясь на авось. Путин объявил ряд мер против пандемии коронавируса

Не полагаясь на авось. Путин объявил ряд мер против пандемии коронавируса

России грозит девальвация? Что говорят эксперты о падении цен на нефть

России грозит девальвация? Что говорят эксперты о падении цен на нефть