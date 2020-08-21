«Даже Путин согласился». Макрон о возможных переговорах в Минске

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассказал, о чем в телефонных разговорах с президентом России Владимиром Путиным говорили он, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Европейского совета Шарль Мишель.

По словам главы французского государства, европейские лидеры «настаивали на необходимости демократического, инклюзивного транзита в Беларуси, который проходил бы путем диалога с участием гражданского общества и оппозиции, и создания благоприятных условий для проведения свободных выборов».

«И мы готовы оказать любую помощь и быть посредниками», — сказал он 20 августа на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель.

«Мы также предложили России, чтобы ОБСЕ участвовала в этом посредничестве. Я могу сказать, что ответ президента Путина на это предложение был положительный. Но Лукашенко, по его словам, сегодня не хочет», — заявил Макрон.

По словам французского президента, ЕС и Германия с Францией в частности ждут от России честного и откровенного диалога. «Это — сотрудничество для эффективного посредничества, которое сделает свой вклад в предотвращение любой эскалации и чтобы прежде всего полностью исключить новый виток насилия в Беларуси», — заявил он.

Евросоюз, убежден Макрон, должен и далее выступать на стороне сотен тысяч белорусов, которые «проводят мирные демонстрации за соблюдение их прав, свобод и суверенитета».

«В связи с этим необходим диалог между властями, оппозицией и гражданским обществом. Мы хотели бы, чтобы этот диалог был налажен самими белорусами, но Европейский союз готов тем не менее его сопровождать, если наша посредническая роль будет использована и востребована белорусами, совместно с другими институциями, в частности, ОБСЕ, включив в него Россию», — сказал Макрон.

«Мы — госпожа канцлер, я, президент Шарль Мишель — несколько раз обсуждали с президентом Путиным ситуацию в Беларуси. Мы ожидаем прежде всего откровенного диалога, поскольку убеждены, что стабильность и возможности отношений между ЕС и Россией также влияют на это дело», — считает французский руководитель.

«Мы не хотим повторения там (в Беларуси. — БелаПАН.) того, что мы видели в предыдущие годы, в частности в Украине. В этом вопросе с господином Путиным мы были едины», — заявил Макрон.

По словам Ангелы Меркель, люди в Беларуси продемонстрировали свое мужество и силу в стремлении участвовать в определении судьбы своей страны.

«Звонок Шарля Мишеля [Путину] показывает, что мы ищем диалога с Россией, а также, если хотите, и с Беларусью. Но президент Лукашенко до сих пор ни с кем не созванивался», — сказала Меркель.

«Мы настаиваем на определенных вещах: освобождение арестованных, свободное выражение мнения, право на демонстрации и инклюзивный диалог в стране. Это ценности, которые мы защищаем не только у себя дома, но и для мужественных людей в Беларуси», — подчеркнула канцлер ФРГ.

19 августа пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Россия 1» заявила, что он пока не видит необходимости в разговоре с Меркель.

«Как вы знаете, сейчас идут консультации президентов Беларуси и России. Главы государств координируют свои действия, в первую очередь в рамках заключенных договоров — Союзного государства и ОДКБ. Состоялось несколько телефонных разговоров, в том числе сегодня. Скажите, как это будет выглядеть, если параллельно с переговорами с Путиным президент Беларуси будет еще и с Меркель что-то обсуждать? По нашему мнению, это по меньшей мере несолидно», — считает Эйсмонт.

По ее словам, Лукашенко «на данном этапе не видит необходимости в этом разговоре». «Каким может быть от него эффект? Скорее всего, отрицательным», — сказала она.

«Главное, чего мы хотим, чтобы Запад не поддерживал тех, кто дестабилизирует ситуацию в Беларуси. Исходя из этого, президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже Меркель, чтобы Германия да и вся Западная Европа не вмешивались во внутренние дела Беларуси, как это происходит сейчас», — заявила Эйсмонт.

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