«Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса». Тихановская обратилась к рабочим

Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к рабочим с призывом не останавляваться.

В частности она отметила, что бастующие сегодня работники «Белaруськалия», «МТЗ», «Гродно Азота» и других предприятий являются «символом новой, свободной Беларуси».

«Мы — сила, которая может изменить и уже меняет будущее нашей страны. Страны, которую он хочет у нас украсть. Как он уже украл наш выбор и изувечил наших братьев, сестер, мужей, детей. Чтобы прекратить этот произвол, мы должны объединится», — заявила Тихановская.

Кандидат считает, что забастовки «запугали диктатуру»: «Она дрожит от страха перед вами, вашей силой и мужеством. Поэтому сегодня вы ощущаете огромное давление. Поэтому подвергаетесь угрозам».

«Оставьте страх диктатуре. Помните — вы не одни. С вами — вся Беларусь. В фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами», — заверила она.

Тихановская еще раз назвала цели ее кампании: «прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы».