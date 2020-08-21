«Мы заставим закрывшуюся в своих дворцах власть услышать наши голоса». Тихановская обратилась к рабочим

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Кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась к рабочим с призывом не останавляваться.

 

 

В частности она отметила, что бастующие сегодня работники «Белaруськалия», «МТЗ», «Гродно Азота» и других предприятий являются «символом новой, свободной Беларуси».

«Мы — сила, которая может изменить и уже меняет будущее нашей страны. Страны, которую он хочет у нас украсть. Как он уже украл наш выбор и изувечил наших братьев, сестер, мужей, детей. Чтобы прекратить этот произвол, мы должны объединится», — заявила Тихановская.

Кандидат считает, что забастовки «запугали диктатуру»: «Она дрожит от страха перед вами, вашей силой и мужеством. Поэтому сегодня вы ощущаете огромное давление. Поэтому подвергаетесь угрозам».

«Оставьте страх диктатуре. Помните — вы не одни. С вами — вся Беларусь. В фонды поддержки уже пожертвованы миллионы, чтобы помочь вам выдержать давление и не сломаться под угрозами», — заверила она.

Тихановская еще раз назвала цели ее кампании: «прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста президентские выборы-2020 забастовки Персона: Светлана Тихановская

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