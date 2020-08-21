Amnesty International: уголовное дело из-за создания Координационного совета — нарушение свободы выражения мнений

Уголовное дело по факту деятельности Координационного совета, созданного по инициативе кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, является нарушением свободы выражения мнений, считает международная правозащитная организация Amnesty International (штаб-квартира в Лондоне).

«Белорусские власти не остановились на задержании тысяч протестующих, пытках заключенных и избиениях журналистов и врачей. Теперь они обвиняют мирных лидеров оппозиции в том, что те представляют угрозу национальной безопасности. Это показывает, насколько далеко режим Александра Лукашенко готов зайти в стремлении удержать власть. Если что-то и угрожает миру и безопасности в Беларуси, то это именно насилие властей по отношению к собственному народу», — заявил исполняющий обязанности директора Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Брюс Миллар.

«Эти события вновь подтверждают, что в Беларуси не допускаются сомнения и критика правительства Лукашенко. Это развеивает все остававшиеся иллюзии о том, что власти заинтересованы в соблюдении прав человека и обеспечении верховенства права», — добавил он.

«Мы вновь призываем власти Беларуси прекратить преследования мирных протестующих и напоминаем им об их обязанности в соответствии с международным правом уважать право на свободу выражения мнений. Заявление Генпрокурора наверняка возмутит протестующих. Люди в Беларуси должны иметь возможность выражать свои взгляды без страха наказания», — подчеркнул Миллар.

О создании Координационного совета находящаяся в Литве кандидат в президенты Светлана Тихановская объявила 14 августа.

19 августа совет провел первое заседание, на котором был избран президиум. В его состав вошли: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.

Принята первая резолюция совета, в которой заявлено, что Координационный совет не ставит своей целью изменение конституционного строя, а для выхода из политического кризиса в Беларуси нужны переговоры и новые выборы. КС ставит целью поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основе Конституции, подчеркивается в резолюции.

Генпрокуратура Беларуси 20 августа сообщила, что по факту создания и деятельности Координационного совета возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности).

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