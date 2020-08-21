Рубль продолжает лететь в пропасть
Американская и европейская валюты сильно растут на открытии торгов на БВФБ в пятницу, 21 августа.
По данным на 10:05 доллар добавляет 0,0149 пункта и торгуется на уровне 2,5005 белорусского рубля, а евро 0,0341 пункта — 2,98 белорусского рубля.
Напомним, по итогам минувшей недели белорусский рубль сдал позиции к пяти иностранным валютам, за которыми наблюдают Naviny.by.
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