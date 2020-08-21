Рубль продолжает лететь в пропасть

/ Экономика
Просмотров: 3745

Американская и европейская валюты сильно растут на открытии торгов на БВФБ в пятницу, 21 августа.

По данным на 10:05 доллар добавляет 0,0149 пункта и торгуется на уровне 2,5005 белорусского рубля, а евро 0,0341 пункта — 2,98 белорусского рубля.

Напомним, по итогам минувшей недели белорусский рубль сдал позиции к пяти иностранным валютам, за которыми наблюдают Naviny.by

Читайте дальше:

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.ДзенTelegram и Viber! Подпишитесь!
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: валюта

Другие материалы на эту тему:

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Лев Марголин. ТАЛАКА. Народ безмолвствует – доллар продолжит расти

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

Беларусь и Россия пытаются слезть с «долларовой иглы»

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

МВД раскрывает схемы вывода валюты в теневой сектор

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера

Лукашенко: выездная пошлина предлагалась в качестве примера