«Старый президент демонстрирует, что президентом его делает не воля народа, а собственное желание и силовой захват». Новое обращение Колесниковой

Представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова выступила с новым обращением.

Она отметила, что «больше недели назад белорусы выбрали себе нового президента».

Однако «старый президент демонстрирует, что президентом его делает не воля народа, а собственное желание и силовой захват».

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