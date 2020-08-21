«Старый президент демонстрирует, что президентом его делает не воля народа, а собственное желание и силовой захват». Новое обращение Колесниковой
Представитель штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова выступила с новым обращением.
Она отметила, что «больше недели назад белорусы выбрали себе нового президента».
Однако «старый президент демонстрирует, что президентом его делает не воля народа, а собственное желание и силовой захват».
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