Дылевский: рабочие МТЗ преимущественно перешли на так называемую итальянскую забастовку

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По словам Сергея Дылевского, лидера стачкома Минского тракторного завода и члена президиума Координационного, на целом ряде столичных промышленных предприятий созданы стачечные комитеты.

Говоря о забастовке на Минском тракторном заводе, Дылевский сказал, что «сейчас она приутихла», потому что руководство МТЗ требует оформить на нее необходимые документы.

«Как бы это дико ни звучало, право людей на забастовку нужно подтвердить юридически. Это абсурдная ситуация, но с этим надо смириться, чтобы действовать в рамках законодательства. Сейчас мы этим занимаемся», — цитирует главу стачкома БелаПАН.

Он добавил, что рабочие предприятия преимущественно перешли на так называемую итальянскую забастовку.

По информации рабочего, стачкомы помимо МТЗ в Минске созданы на МАЗе, ММЗ, МЗКТ. «Не могу сказать, есть ли они на рессорном и шарико-подшипниковом заводах», — отметил Дылевский.

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста забастовки МТЗ Персона: Сергей Дылевский Город: Минск

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