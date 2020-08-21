Цепкало: мы призываем Запад признать Тихановскую в качестве законно избранного президента

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В ходе сегодняшней пресс-конференции Валерий Цепкало заявил, что находится на связи со Светланой Тихановской.

Отвечая на вопрос Би-би-си, экс-глава Парка высоких технологий ответил, что поддерживает связь с Тихановской и последний раз общался с ней в среду.

Он заявил, что Тихановская «как женщина и мать» испытывает стресс, поэтому цель Цепкало при разговорах с ней — «поднять ее дух, чтобы она себя чувствовала более уверенно».

«Несмотря на то, что она не заявила, что считает себя избранным президентом, мы призываем западные страны признать ее в качестве законно избранного президента», — заметил политик.

Это необходимо для того, считает он, чтобы стало понятно, как осуществлять транзит власти, а силовикам — на чью сторону переходить: «Просто призыв подать в отставку для силовиков является сложным».

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 Персона: Валерий Цепкало

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