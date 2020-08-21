Латушко пока не приглашали на допрос в СК

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Член президиума Координационного совета для трансфера власти Павел Латушко сообщил, что его пока не вызывали на допрос в Следственный комитет.

Он отметил, что «мне таких предложений не поступало», пишет sputnik.by.

По его словам, путаница могла возникнуть из-за того, что «следователи выясняют по поводу моего дома, которой хулиганы разукрасили краской».

Ранее Латушко в интервью currenttime.tv заявлял, что «мы предполагаем, что такие действия [как допрос Максима Знака] будут осуществлены в отношении других членов Координационного совета. Поэтому мы призываем наших граждан вступать в Координационный совет и показать представителям правоохранительной системы, что это позиция многих, многих, реально большинства граждан нашей страны».

Бывший гендиректор Купаловского театра также сообщил, что ему поступают угрозы, а также «предложения со стороны силовых структур покинуть Беларусь, даже были предложения заболеть, выехать».

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: акции протеста допрос Персона: Павел Латушко

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