Цепкало: уже этой осенью Лукашенко не будет руководить страной

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По мнению бывшего претендента в президенты Валерия Цепкало, уже этой осенью у Беларуси будет другой руководитель.

Во время сегодняшней пресс-конференции, передает Би-би-си, он заявил: «Лукашенко не будет руководить страной уже осенью. Он и так ей не руководит, но надо посмотреть, что дальше с ним делать».

 

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Сюжет: Выборы президента 2020 года
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Тэги: президентские выборы-2020 ситуация в Беларуси Персона: Валерий Цепкало

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