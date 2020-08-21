Цепкало: уже этой осенью Лукашенко не будет руководить страной

По мнению бывшего претендента в президенты Валерия Цепкало, уже этой осенью у Беларуси будет другой руководитель.

Во время сегодняшней пресс-конференции, передает Би-би-си , он заявил: «Лукашенко не будет руководить страной уже осенью. Он и так ей не руководит, но надо посмотреть, что дальше с ним делать».

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