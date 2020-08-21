Количество случаев COVID-19 в Беларуси превысило 70 тысяч

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 70.110 (+160 за последние сутки), скончалось 632 человека (+5), сообщило Министерство здравоохранения.

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Третий день подряд количество новых случаев инфицирования растет — днем ранее их было зафиксировано 149, до этого — 128 и 84.

Минздрав отмечает, что с начала регистрации в стране COVID-19 выздоровело и выписано 68.256 пациентов (327 за последние сутки). Таким образом, излечилось 97,4% заболевших.

Проведено 1.455.885 тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе за прошедшие сутки — 9.487.

Минздрав давно не публикует статистику заболевших по областям и Минску, а также больных, которые находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Более трех месяцев министерство не проводит пресс-мероприятия на эту тему.

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