После допроса в СК Максим Знак надеется на прекращение уголовного дела

Член президиума Координационного совета (КС) юрист Максим Знак вышел из Следственного комитета после длившегося несколько часов допроса в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 361 Уголовного кодекса.

Юрист, который проходит по делу в качестве свидетеля, сообщил БелаПАН, что он дал подписку о неразглашении сведений, связанных с уголовным делом. «Глобально — все нормально, все пояснения даны, мы надеемся, что уголовное дело будет прекращено», — сказал он.

На вопрос о возможности повторного допроса Знак отвечать не стал, сославшись на данную подписку. «Ничего, что касается следствия, я отвечать не буду», — сказал он.

Напомним, помимо Знака 21 августа на допрос в СК был вызван еще один член президиума КС — глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Накануне Генпрокуратура Беларуси сообщила, что по факту создания и деятельности Координационного совета возбуждено уголовное дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности). Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета приняло уголовное дело к производству.

Координационный совет создан по инициативе находящейся в Литве кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской.

19 августа совет провел первое заседание, на котором был избран президиум. В его состав вошли: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, международный медиатор Лилия Власова, представитель МТЗ Сергей Дылевский, юрист Максим Знак, доверенное лицо кандидата в президенты Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и бывший глава Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко.

Совет принял первую резолюцию, в которой заявлено, что КС не ставит своей целью изменение конституционного строя, а для выхода из политического кризиса в Беларуси нужны переговоры и новые выборы. Цель КС — поиск путей для преодоления политического кризиса в Беларуси и обеспечения согласия в обществе на основе Конституции, подчеркивается в резолюции.

Читайте дальше: