Кремль готов помочь Беларуси в урегулировании ситуации

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не собирается давать оценки открытию в Беларуси уголовных дел из-за акций протеста.

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Он подчеркнул, что Россия «никак и никоим образом не хочет вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные дела», так как это «абсолютно суверенное дело Белоруссии», пишет Би-би-си .

В то же время, отметил Песков, Россия готова помочь Беларуси в урегулировании ситуации, «если руководство Белоруссии этого захочет».

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