Кремль готов помочь Беларуси в урегулировании ситуации

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По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Москва не собирается давать оценки открытию в Беларуси уголовных дел из-за акций протеста.

Фото pixabay.com

Он подчеркнул, что Россия «никак и никоим образом не хочет вмешиваться и давать какие-то оценки причинам, по которым возбуждаются те или иные дела», так как это «абсолютно суверенное дело Белоруссии», пишет Би-би-си.

В то же время, отметил Песков, Россия готова помочь Беларуси в урегулировании ситуации, «если руководство Белоруссии этого захочет».

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство акции протеста Персона: Дмитрий Песков

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