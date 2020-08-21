Партия «Справедливый мир» призвала Россию поддержать требования белорусов об отставке Лукашенко

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Белорусская партия левых «Справедливый мир» призвала власти, общественные объединения, партии и граждан России поддержать требование белорусов об отставке Александра Лукашенко.

Как сказано в обращении, которое опубликовал на своей странице в «Фейсбуке» ее председатель Сергей Калякин, «в результате грубого нарушения действующей властью Конституции, законов и международных обязательств Беларуси в области соблюдения основных гражданских и политических прав, а также объективного и закономерного в этих условиях общественного протеста, в республике развивается острый политический кризис, к которому приковано внимание всего мира».

«Детонатором массового протеста стали откровенно наглые действия исполнительной вертикали власти по фальсификации итогов президентских выборов и последовавший за этим террор со стороны силовых структур против народа Беларуси. В итоге как минимум три человека были убиты, сотни покалечены и около семи тысяч задержаны».

«Ставшие известными общественности многочисленные факты зверских избиений и пыток, которым подверглись граждане не только на улицах городов, но и в местах изоляции задержанных, по своей циничности и жестокости не уступают преступлениям, которые творили фашисты во время Великой Отечественной войны. В результате народный протест охватил всю страну. К нему присоединились все слои населения: рабочие, крестьяне, инженеры, учителя, врачи, творческая интеллигенция, спортсмены, студенты, домохозяйки. Нарастает стачечное движение в трудовых коллективах», — констатировали в партии.

В «Справедливом мире» отмечают, что, несмотря на внутренние причины массовых протестов в Беларуси, «из уст некоторых российских политиков, а также в ряде российских СМИ звучит крайне тенденциозная трактовка белорусских событий как организуемых извне и угрожающих белорусско-российским отношениям», что «объективно не так».

Левые подчеркивают, что народный протест в Беларуси «не направлен против братских отношений между народами и государствами», а протестующие «не выступают с антироссийскими лозунгами».

По их мнению, большинство граждан Беларуси — сторонники сохранения и развития Союзного государства, в то время как Лукашенко «уже длительное время наносит ощутимый урон белорусско-российским отношениям».

В подтверждение тому «достаточно вспомнить его антироссийскую предвыборную риторику, обвинения в попытках раскачать ситуацию в Беларуси, вмешаться во внутренние дела страны, грубый и систематический шантаж в адрес России».

«В условиях, когда абсолютное большинство белорусского народа не желает дальнейшего пребывания А.Г.Лукашенко на посту президента Республики Беларусь, заявления некоторых российских политических деятелей, а также политических комментаторов и аналитиков в поддержку созданного им антинародного режима и одновременно тенденциозные и оскорбительные оценки народного протеста являются подарком для тех внешних и внутренних сил, которые давно стремятся рассорить наши народы, похоронить Союзное государство и оторвать Беларусь от России, — говорится в заявлении. — Эти безответственные действия наряду со спекуляцией самого А.Г.Лукашенко, заявляющего о полной и безоговорочной поддержке его со стороны России, наносят колоссальный ущерб будущему российско-белорусских отношений, дают прозападной правонационалистической оппозиции легкую возможность внести в народный протест антироссийские настроения».

В этой ситуации «Справедливый мир» призывает Россию «поддержать белорусский народ в его требованиях отставки Лукашенко, использующего для удержания власти фашистские методы», а также «осудить действия белорусских властей, допускающих грубое насилие в отношении участников мирных протестов и просто граждан». Партия также призывает «потребовать выпустить всех задержанных и политзаключенных и прекратить преследования граждан по политическим мотивам, содействовать консолидации усилий граждан, политических и общественных организаций двух стран, выступающих за развитие братских отношений между народами и за Союзное государство Беларуси и России».

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Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: Беларусь-Россия акции протеста Справедливый мир

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