Лукашенко о ситуации вокруг Беларуси: планируют всё это и направляют США, а европейцы подыгрывают

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Александр Лукашенко заявил, что заранее видел замыслы своих оппонентов и тех, кто за ними стоит.

Фото president.gov.by

«Нам готовили эту вот заварушку. И Россия боялась нас потерять. Запад нас как-то подтянуть решил, конечно же, как мы видим сейчас, против России. Сейчас они хотят установить этот балто-черноморский коридор, санитарный кордон — три балтийские республики, мы и Украина. Мы тут одно звено остались», — сказал Лукашенко, посещая 21 августа агрокомбинат «Дзержинский».

По словам Лукашенко, «планируют всё это и направляют США, а европейцы подыгрывают».

«Сказано так — сделают так. Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что «заранее видел замыслы своих оппонентов и тех, кто за ними стоит».

«Уже признаются: ни программы, ничего не было. На эмоциях хотели проскочить. Не получилось. Иногда полезно, когда человек работает и четверть века. И я их сразу всех раскусил заранее. Я понимал, чего они хотят», — сказал Лукашенко, сообщает president.gov.by.
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Тэги: геополитика внешняя политика Персона: Александр Лукашенко

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