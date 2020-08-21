Александр Лукашенко отказался от посредничества Франции в урегулировании политического кризиса в Беларуси. Об этом свидетельствует его выступление перед коллективом агрокомбината «Дзержинский» (Фаниполь, Дзержинский район), видеофрагмент которого опубликовал телеграм-канал «Пул Первого».

Фото: president.gov.by

«Макрон (президент Франции Эммануэль Макрон. — ред.) заявил, что он хочет посредничать в переговорах в Беларуси, — сказал Лукашенко. — Ну, давайте сначала я приеду, буду посредником между "желтыми жилетами" и Макроном (речь о протестном движении во Франции, выступающем против политики президента. — ред.). Там ой какая обстановка, не дай бог: и террор, и "желтые жилеты". Не видит».

«Майк Помпео (государственный секретарь США. — ред.) — великий друг белорусского народа — недавно разразился, охарактеризовал обстановку. Пусть там разберутся сначала. Почему они озаботились? Немцы там с коронавирусом не могут разобраться — демонстрации. Почему они озаботились Беларусью? Это удобный случай отвести внимание от своих проблем и перекинуть на другую сторону, мы это видим», — считает Лукашенко.

На пресс-конференции 20 августа Макрон сообщил, что в ходе телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным он, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Европейского совета Шарль Мишель «настаивали на необходимости демократического, инклюзивного транзита в Беларуси, который проходил бы путем диалога с участием гражданского общества и оппозиции, и создания благоприятных условий для проведения свободных выборов».

«И мы готовы оказать любую помощь и быть посредниками. <…> Мы также предложили России, чтобы ОБСЕ участвовала в этом посредничестве. Я могу сказать, что ответ президента Путина на это предложение был положительный. Но Лукашенко, по его словам, сегодня не хочет», — заявил Макрон.