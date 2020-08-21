Пропали еще два члена стачкома «Беларуськалия»

Стачечный комитет «Беларуськалия» сообщает о том, что еще двое членов объединения перестали выходить на связь.

Речь про супругов Алесю Логинову и Владимира Логинова. В последний раз они связывались с коллегами утром. На данный момент никто не знает, где они находятся.

Ранее стачком «Беларуськалия» уже сообщал о том, что 20 августа двое его членов — Дмитрий Куделевич и Максим Филатович — перестали выходить на связь. Максим Филанович нашелся в тот же день, после этого он написал заявление о выходе из стачкома. Дмитрий Куделевич вышел на связь утром 21 августа. Он утверждает, что был задержан сотрудниками КГБ и доставлен в отдел в Солигорске.

«Там он попросился в уборную и через открытую форточку ему удалось убежать. <…> По неподтвержденной информации, он сейчас находится в Украине, — сообщал телеграм-канал стачкома «Беларуськалия».