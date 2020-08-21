В Минске выстраивают живую цепь от Куропат до Окрестина

Новая масштабная акция солидарности проходит вечером 21 августа в Минске.

В 18:00 в урочище Куропаты — месте массового захоронения жертв сталинских репрессий — собрались граждане с бело-красно-белыми флагами, портретами расстрелянных, иконками, Библией. Участники акции также держат белые цветы, транспаранты с надписями «Курапаты — Акрэсціна. Ніколі зноў», «Стойце ў свабодзе, якую даў нам Хрыстос і не падпадайце пад ярмо рабства».

Люди сформировали цепь от так называемой Голгофы — центрального холма в урочище — в сторону улицы Мирошниченко. В числе собравшихся — общественная активистка, защитница Куропат Анна Шапутько, преподаватель и литератор Анна Северинец.

По состоянию на 18:20 в цепи стояло 70 человек, участники акции продолжают прибывать.

По замыслу организаторов, «Цепь покаяния» должна растянуться более чем на 13 км — от Куропат до Окрестина, где расположен Центр изоляции правонарушителей (ЦИП). Сюда массово свозили демонстрантов, задержанных после президентских выборов. Выходя из ЦИП, люди рассказывали о насилии и издевательствах со стороны силовиков.

Маршрут «Цепи покаяния» пролегает через улицы Мирошниченко, Кольцова, Широкую, Богдановича, Немигу, проспект Дзержинского. В этих местах тоже собираются группы людей, сообщает БелаПАН.