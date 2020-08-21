В Верховный суд подана жалоба от имени Тихановской на результаты выборов

21 августа в Верховный суд от имени кандидата в президенты Светланы Тихановской подана жалоба , в которой содержится требование признать выборы 9 августа 2020 года недействительными.

Жалобу подали доверенные лицо Ольга Ковалькова и Максим Знак. В дополнение к жалобе подано 25 папок с доказательствами нарушений во время избирательной кампании. Как отмечается в сообщении , собранные доказательства являются «абсолютно неопровержимыми».

В Верховный суд были представлены тысячи документов, подтверждающие систематические нарушения, допущенные от начала кампании и до дня голосования. Основное нарушение — это фальсификация итоговых протоколов голосования.

По данным Центризбиркома, на президентских выборах Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, Светлана Тихановская — только 10,1%. Однако анализ данных, собранных площадкой «Голос», позволяет утверждать, что выборы были сфальсифицированы, а Лукашенко не может считаться легитимно избранным президентом.