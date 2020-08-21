В Минске задержали корреспондентов русской службы радио «Свобода»

В Минске днем 21 августа задержаны журналисты русской службы радио «Свобода» Юлия Вишневецкая и Андрей Киселев.

«Их остановили для проверки документов. Уже несколько часов они находятся в Партизанском РУВД города. Вишневецкая и Киселев — сотрудники московского бюро радио "Свобода". Перед их отъездом в Минск редакция запросила в Министерстве иностранных дел Республики Беларусь официальное разрешение на аккредитацию своих сотрудников для работы на территории страны. Пока радио "Свобода" не удалось получить у представителей белорусских властей разъяснения случившегося», — сообщила радиостанция.

Ранее в Минске по причине отсутствия аккредитации задерживались, а затем депортировались из Беларуси корреспонденты телеканалов «Настоящее время» (Чехия) и «Дождь» (Россия). Журналисты «НВ» имели украинское и российское гражданство.