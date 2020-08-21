В ВОЗ надеются, что пандемия коронавируса закончится через два года

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выразил надежду на то, что пандемия коронавируса закончится через два года.

Об этом он заявил в Женеве 21 августа, сообщает The New York Times .

Гебрейесус напомнил, что пандемия испанского гриппа в XX веке закончилась через два года (она продолжалась в 1918—1920 годах). По его словам, хотя сейчас вирус может распространяться быстрее из-за современных технологий, но в то же время сейчас у человечества есть технологии и знания, чтобы остановить его.

По данным Университета Джона Хопкинса, в мире по состоянию на 21 августа зафиксировано 22,7 млн случаев коронавируса. От коронавирусной болезни скончались 794 тысячи человек, 14,5 млн — выздоровели. Больше всего случаев в США (5,5 млн), Бразилии (3,5 млн) и Индии (2,9 млн).

«Испанки» была самой масштабной пандемией современности. Она унесла до 100 млн жизней — в десять раз больше, чем Первая мировая война. Вакцину найти так и не удалось.