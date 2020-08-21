В Гомеле вновь задержали журналиста Евгения Меркиса

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В Гомеле 21 августа милиция вновь задержала журналиста Евгения Меркиса. Как сообщила его коллега Мария Дробышевская, это произошло в центре города, возле пиццерии «Италия». Что сейчас с ним, неизвестно.

Первый раз милиция задержала Меркиса 12 августа. На следующий день суд признал его виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии — женском шествии солидарности с задержанными на акциях против фальсификации президентских выборов, хотя там он работал как журналист. Суд арестовал Меркиса на 15 суток.

Весь срок журналист не отсидел: его, как и многих арестованных, отпустили досрочно, 16 августа.
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Тэги: задержания журналистов Персона: Евгений Меркис Мария Дробышевская Город: Гомель

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