Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь
В субботу, 22 августа, белорусов и гостей страны ожидает теплая комфортная погода.
По прогнозам синоптиков, республика оказалась под влиянием области повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром местами сохранится туман.
Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха в регионах:
- Брест +28..+30°C;
- Витебск +21..+23°C;
- Гомель +22..+24°C;
- Гродно +27..+29°C;
- Могилев +21..+23°C;
- Минск +22..+24°C.
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