Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

В субботу, 22 августа, белорусов и гостей страны ожидает теплая комфортная погода.

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По прогнозам синоптиков, республика оказалась под влиянием области повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром местами сохранится туман.

Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха в регионах:

Брест +28..+30°C;

Витебск +21..+23°C;

Гомель +22..+24°C;

Гродно +27..+29°C;

Могилев +21..+23°C;

Минск +22..+24°C.