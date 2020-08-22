Область повышенного атмосферного давления накрыла Беларусь

/ Общество
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В субботу, 22 августа, белорусов и гостей страны ожидает теплая комфортная погода.

Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, республика оказалась под влиянием области повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность. Без осадков. Утром местами сохранится туман.

Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +28..+30°C;
  • Витебск +21..+23°C;
  • Гомель +22..+24°C;
  • Гродно +27..+29°C;
  • Могилев +21..+23°C;
  • Минск +22..+24°C.

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Тэги: погода

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