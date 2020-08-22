Что случилось с валютой

Вторую неделю подряд все пять иностранных валют, за динамикой которых еженедельно следят Naviny.by, добавляют в весе.

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Напомним, в поле зрения находятся три основные и еще две валюты стран-соседок Беларуси.

На минувшей рабочей неделе (17-21 августа) они показали следующие результаты:

евро вырос на 0,0815 пункта (с 2,9004 до 2,9819 белорусского рубля);

доллар поднялся на 0,0652 пункта (с 2,4564 до 2,5216 белорусского рубля);

российский рубль укрепился на 0,042 пункта (с 3,3585 до 3,4005 белорусского рубля за 100 российских);

злотый стал сильнее на 0,1999 пункта (с 6,5875 до 6,7874 белорусского рубля за 10 злотых);

гривна взметнулась на 0,2191 пункта (с 8,98 до 9,1991 белорусского рубля).

Ранее эксперты предупреждали, как может измениться курс американской валюты к белорусскому рублю из-за цен на нефть.

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